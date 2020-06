Secretaria de Educação de Faxinal do Soturno realiza formação pedagógica e reuniões on-line

Durante o recesso escolar antecipado, de 18 a 29 de maio, os professores e auxiliares da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto participaram de capacitações e atividades com foco na formação pedagógica. De acordo com a titular da pasta, Carmem Zacarias, entre os assuntos abordados estiveram o estudo conclusivo do Documento de Orientação Municipal (DOM) e as mudanças da base nacional. “Os docentes elencaram os conteúdos das habilidades por componente curricular e por trimestre do ano em que atuam da pré-escola até o 5º ano”, acrescenta.

Diante da pandemia de Coronavírus e da recomendação de distanciamento social, a Secretaria encontrou uma nova forma de reunir as diretoras e coordenadoras pedagógicas das escolas: os encontros online. Conforme Carmem, no dia 27 de maio foi realizada uma reunião virtual, através da plataforma Meet, para avaliar o andamento do ensino remoto e orientar sobre as próximas etapas das atividades domiciliares.

O método também está sendo utilizado para reunir as equipes das escolas. Na última sexta-feira, dia 29 de maio, a diretora Catiuce Somavilla realizou um encontro online com os professores da Escola Paulo Freire.

Atividades domiciliares em junho

Após o recesso escolar de inverno, antecipado de julho para a segunda quinzena de maio, as escolas municipais de Faxinal do Soturno estão retomando o ensino remoto, de acordo com a orientação do Governo do Estado. O mês de junho terá atividades domiciliares que serão entregues em duas etapas às famílias.

Conforme a secretária, Carmem Zacarias, o ensino remoto está sendo realizado por meio de trabalhos impressos, preparados pelos professores para serem realizados em casa pelos estudantes. Carmem afirma que este método foi escolhido com o objetivo de unificar o processo, proporcionando condições igualitárias aos alunos do Ensino Fundamental, uma vez que atividades on-line não contemplariam todos, pois boa parte não possui acesso à internet em casa. “Com a suspensão das aulas presenciais, desde a segunda quinzena de março, o ensino remoto foi a maneira encontrada pela Educação para evitar o retrocesso na aprendizagem, manter o vínculo da escola com as famílias e atender a carga de 800 horas letivas obrigatórias para 2020”, esclarece.

Em junho, as atividades domiciliares serão entregues em duas etapas, uma para cada quinzena do mês. Ao final de cada período, os trabalhos devem ser devolvidos às escolas, para serem corrigidos pelos professores.

Segundo Carmem, na Educação Infantil o ensino remoto está sendo executado de forma diferente. “Os professores enviam aos pais, por meio dos grupos de WhatsApp, as orientações para a realização de atividades lúdicas com as crianças em casa”, explica.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno