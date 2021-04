Secretaria de Educação de Faxinal do Soturno entrega notebooks aos professores

O uso das tecnologias como ferramentas na Educação está em crescimento constante nos últimos anos. Com a pandemia, esses equipamentos tornaram-se ainda mais importantes no dia a dia, tanto dos professores, quanto dos alunos.

No dia 19 de abril, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno realizou uma nova entrega de notebooks para professores efetivos que atuam nas escolas da rede municipal de ensino.

Conforme a titular da pasta, Simone Cancian Stieler, foram adquiridos nove notebooks, com recursos próprios da Secretaria, para serem entregues aos profissionais que ainda não haviam recebido o equipamento.

Desde 2017, as máquinas são disponibilizadas aos docentes, para serem utilizadas no planejamento e execução de atividades, bem como no aprimoramento dos profissionais, no ambiente escolar e também em casa.

Ainda está prevista a aquisição de mais três notebooks, para contemplar todos os professores efetivos incrementados ao quadro da Educação este ano

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno