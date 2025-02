Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Restinga Sêca realiza encontro com os profissionais da assistência social

Na última sexta-feira, dia 7, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Restinga Sêca realizou um encontro com os profissionais das equipes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e supervisores do Primeira Infância Melhor (Pim) Criança Feliz, marcando assim o começo de um novo ciclo de trabalho e acolhimento.

A reunião foi conduzida pela secretária Raquel Ramos, que trouxe sua colaboração com sugestões, destacando a importância da integração entre os profissionais da rede para fortalecimento e suporte oferecido à comunidade. O encontro teve como objetivo alinhar diretrizes de referência para aprimorar o atendimento aos usuários.

Cada profissional apresentou seu trabalho, junto de seus planejamentos alinhados em propostas e estratégias que irão proporcionar oportunidades de reflexões à população que vivencia situações de vulnerabilidade. Conforme Raquel, o trabalho em equipe desses setores é fundamental para a promoção de um ambiente seguro e acolhedor para todos.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca