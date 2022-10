Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá agora com veículo próprio

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá recebeu no dia 20 de outubro um veículo Fiat Strada Freedon 1.3 CD zero quilômetro.

Conforme a titular da pasta, Cheila Zanon, o veículo adquirido será utilizado no atendimento das demandas da secretaria junto às propriedades rurais do município.

“Estamos comemorando esta aquisição, uma vez que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente apresenta uma frota bem defasada, o que dificulta o bom andamento dos trabalhos e, muitas vezes, deixamos de atender os serviços com agilidade”, destaca a secretária, acrescentando que o carro foi adquirido através de parte de Emenda Parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta e parte de recursos próprios da secretaria. “Recebemos a Emenda Parlamentar do deputado Paulo Pimenta no valor de R$ 250 mil, a qual investimos na aquisição de equipamentos para a Patrulha Agrícola. Com as sobras dos recursos da licitação e um adicional de recursos livres da Administração Municipal, decidimos pela aquisição deste veículo que será de muita importância para o bom andamento dos trabalhos da Secretaria”, finaliza Cheila.

Receberam a nova aquisição o prefeito Saulo Piccinin; a secretária Cheila e o servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

Fonte: Prefeitura de Ivorá