Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá adquire novo veículo

No início deste mês de fevereiro foi realizada a entrega de mais um veículo para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá. A caminhonete Fiat Strada 0 km foi destinada para atender ao Programa de Incentivo à Produção Animal.

Para uso do médico veterinário Fábio Ricardo Teixeira Mello, o veículo teve um investimento financeiro total de R$ 106 mil com recursos próprios da secretaria.

Conforme a secretária Cheila Zanon: “Esta aquisição é um anseio antigo desta Administração Municipal por entender a importância do trabalho que o médico veterinário Fabio realiza junto às propriedades rurais do município. Com isso, acreditamos que a logística dos atendimentos será melhorada, permitindo mais agilidade nos deslocamentos e proporcionando melhores condições de trabalho do profissional responsável pelo programa”.

Com informações da Prefeitura de Ivorá.