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Secretaria de Desenvolvimento Rural de Ivorá recebe dois veículos novos

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá recebeu, juntamente com os membros do Conselho Municipal de Política Agrícola, dois automóveis – um destinado à Cooperativa da Agricultura Familiar de Ivorá (Coopivora) e outro a própria Secretaria.

Conforme o titular da Pasta, Áureo Bosi, os veículos foram adquiridos por meio de convênio com o Governo do Estado, no valor de R$ 150.857,14, com contrapartida de R$ 43.126,86 do Poder Público Municipal.

“A aquisição fortalece as ações de apoio às agroindústrias familiares, ampliando o atendimento às demandas do setor e proporcionando melhores condições de trabalho às equipes técnicas”, destaca o secretário.

Josemar Zorzi Osmari, prefeito de Ivorá, e o secretário destacaram a importância da chegada dos veículos, que contribuirão para agilizar os atendimentos e fortalecer as ações desenvolvidas no Município, beneficiando os produtores rurais e as agroindústrias familiares.

Fonte: Prefeitura de Ivorá

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