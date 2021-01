Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo de Dona Francisca realiza reuniões

Na manhã desta sexta-feira, dia 15, o secretário de Cultura, Desporto e Turismo de Dona Francisca, Ricardo Zimmer, a coordenadora de Cultura, secretária de Assistência Social, Carine Fantinel, vice-prefeita, Marizanda Gripa Schio e a primeira-dama, Caroline Prochnow, receberam a visita de apresentação dos dirigentes da Secretaria de Cultura de Santa Maria, Rose Carneiro, Fabrise Müller e Cassio Coberlini.

O encontro teve como objetivo a vinda, para o mês de março, do presidente da Funarte – Fundação Nacional de Artes – Lamartine Barbosa Holanda. A Funarte é o órgão do governo federal cuja missão é promover e incentivar a produção, a prática, o desenvolvimento e a difusão das artes no país. É responsável pelas políticas públicas federais de estímulo à atividade produtiva artística brasileiras e atua para que a população possa cada vez mais usufruir das artes.

Calendário de eventos

Na noite de 13 de janeiro, a Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria, Comércio Desporto, e Serviços promoveu uma reunião no Salão Paroquial com a presença das entidades, escolas, coordenadores, presidentes das comunidades, vereadores, secretários municipais, vice-prefeita, Marizanda Gripa Schio, e o pároco, padre Elvin Limberger, para as tratativas dos eventos, festividades e elaboração do calendário anual de eventos do município de Dona Francisca para 2021.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca