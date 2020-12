Secretaria de Assistência Social irá entregar presentes de Natal para as crianças de Faxinal do Soturno

Como já vem sendo feito nos últimos anos, a Secretaria Municipal de Assistência Social irá distribuir presentes de Natal para as crianças de Faxinal do Soturno, que estejam na faixa etária de 0 a 10 anos. Os pequenos que estão matriculados nas escolas municipais e estaduais já têm o nome na lista. Porém, as crianças que não estão em idade escolar devem se inscrever até o final desta semana, dia 4 de dezembro, na sede da Secretaria, junto ao Antigo Seminário, ou no CRAS, na Vila Verde Teto. Também é possível fazer a inscrição por telefone, nos contatos: (55) 9.9106-6182 (Secretaria) e (55) 9.9131-2903 (CRAS).

Os brinquedos serão distribuídos para as crianças através das escolas e pela equipe da Secretaria de Assistência Social, em data ainda a ser divulgada.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno