Secretaria de Assistência Social de Restinga Sêca oferta cursos de qualificação

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Restinga Sêca realizará dois cursos de qualificação profissional voltado aos beneficiários do Bolsa Família e/ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. São eles: Técnicas de Operação de Caixa e Técnicas de Serviço de Garçom.

A iniciativa está de acordo com as normativas do caderno TGD-M (2018), a Portaria 754, de 20 de outubro de 2010 e do Caderno de Dicas para Utilização dos Recursos IGD da SENARC, as quais orientam à realização de ações complementares para a superação das situações de vulnerabilidade social.

Além da promoção de ações de acesso ao mercado de trabalho para famílias em situação de vulnerabilidade social, a iniciativa também faz parte das ações de enfretamento às consequências da pandemia de corona vírus no município.

CURSOS OPERADOR DE CAIXA e TÉCNICAS DE SERVIÇOS DE GARÇOM

Inscrições: 24/11 a 30/11, das 8h às 12h e das 13h às 17h, sem custos.

Local: Centro de Referência de Assistência Social CRAS, Rua Padre Aparício de Oliveira, 911

Documentos: Identidade, CPF (ou CNH ou CTPS) e comprovante de residência (Conta de Luz)

Quem pode participar: Beneficiários do Bolsa Família (público prioritário), maiores de 16 anos.

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto.

Vagas: 20 (para cada um dos cursos)

Aulas: A partir de 1º/12/2020, no Pólo Educacional Superior de Restinga Sêca. CASEB Rua José Celestino Alves, 283.

Técnicas de Serviço de Garçom: 8h às 12h

Operador de Caixa: 13h às 17h

Informações: (55)3261-2294 ou (55)99143-2838

Fonte: Secretaria de Assistência Social de Restinga Sêca