Secretaria de Assistência Social de Ivorá promove Curso de Introdução à Costura

Prefeitura de Ivorá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, promoveu de 18 a 21 de agosto, o Curso de Introdução à Costura, com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Conforme a secretária Eliana Donatto, o treinamento aconteceu nas dependências da Secretaria e foi ministrado pela instrutora Loreni Servat.

“Foram dias de muito conhecimento, aprendizado e de realização de trabalhos maravilhosos. As participantes se sentiram acolhidas felizes e gratas pela experiência e pelos seus trabalhos concluídos”, destaca Eliana, agradecendo a todas as participantes que se dispuseram, a instrutora Loreni e o apoio do Senar.

Fonte: Prefeitura de Ivorá

