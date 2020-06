Secretaria de Agricultura inicia o reflorestamento do perímetro urbano de Faxinal do Soturno

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente começou na última sexta-feira, dia 29 de maio, o reflorestamento do perímetro urbano de Faxinal do Soturno. Nesta primeira etapa, estão sendo plantadas 100 mudas de extremosa ao longo da Avenida Vicente Pigatto. As mudas foram adquiridas na Floricultura Granja Progresso, de Santa Maria.

As árvores são recomendadas para a arborização urbana, pois suas raízes não prejudicam calçadas e ruas. Além disso, a altura máxima que a planta pode alcançar é cinco metros, ou seja, não oferece perigo de contato com a rede elétrica. Outro fator de destaque da extremosa são as flores, brancas e rosas, que colorem e embelezam a paisagem.

Ainda no mês de junho, será entregue um novo lote de 100 mudas, para serem distribuídas em diversos pontos da cidade.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno