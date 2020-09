Secretaria de Agricultura de Restinga Sêca instala filtros em São Sebastião

Nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, foram instalados sete filtros de água em residências na localidade de São Sebastião. A comunidade, que sofre há anos com o problema de água não potável, recebeu o recurso pioneiro no Estado. Em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul- Unisc, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente adquiriu os filtros desfluoretação de uso doméstico.

“Constatamos que a água dos poços artesianos tinha um alto nível de flúor, o que é inviável para o consumo humano, causando sérios danos à saúde”, destacou Alan Turba, Agente de Combate a Endemias, da Vigilância Sanitária Municipal.

A partir da coleta de amostras e constatação da presença do flúor em excesso na água, a Secretaria de Agricultura entrou em contato com o professor Adilson Ben da Costa, da Unisc, responsável pelo projeto. “Investimos esforços no desenvolvimento de um sistema eficiente e de baixo custo, capaz de reduzir a concentração de flúor na água de abastecimento até valores adequados ao consumo humano. A Universidade contou com o apoio do governo do Estado do Rio Grande do Sul, do Fundação Nacional de Saúde (Funasa), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), para o desenvolvimento dos Estudos”, considerou Adilson.

“Buscamos essa parceria com a Unisc para solucionar esse problema de maneira mais eficiente, rápida e barata. Hoje temos a concretização e podemos entregar a essas famílias mais saúde com a água limpa”, destacou Claudio Roberto Possebon, Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio ambiente.

“É emocionante poder tomar água limpa da torneira depois de tantos anos sofrendo com esse problema”, disse dona Helena Aires Braga, moradora local.

“Tínhamos de buscar água em parentes e vizinhos para poder beber. O gosto da nossa água era saloba, sem falar que prejudicava a nossa saúde”, destacou Luci Terezinha Shutz, que mudou-se para São Sebastião há três anos com o marido, Everaldo Schutz.

Segundo a representante da Vigilância Estadual de Sáude, Lisiane Trombim, Restinga Sêca é o primeiro município do Estado a buscar solução para a desfluoretação da água. “É um projeto pioneiro no Estado”.

A Secretária Municipal de Saúde, Jocelaine Brauner, também acompanhou a instalação dos filtros. “É uma grande conquista. A água interfere diretamente na qualidade da saúde dos nossos cidadãos, por isso fomos parceiros desse projeto desde o início.”