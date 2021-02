Secretaria de Agricultura de Nova Palma recebe recurso para poço artesiano

A Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Palma recebeu no dia 29 de janeiro, um repasse do Estado no valor de R$ 70 mil para a construção de um poço artesiano na localidade da Linha dos Cocco, na comunidade do Novo Paraíso.

O recurso é proveniente do enfrentamento à estiagem 2020, resultado do plano de trabalho apresentado enquanto o Município esteve em situação de emergência.

O próximo passo no processo é a contratação, via processo licitatório, da empresa que fará a perfuração para a instalação do poço.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma