Secretaria de Agricultura de Faxinal do Soturno incentiva criadores de gado de leite e corte

A qualidade do sêmen é fundamental para a melhora dos rebanhos nas propriedades rurais, seja gado de leite ou de corte. Há alguns anos, a Prefeitura de Faxinal do Soturno, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente fornece o material para a inseminação gratuitamente aos criadores de Faxinal do Soturno. Nos próximos dias, será realizada uma compra de 800 doses de sêmen – 500 para gado de leite e 300 para gado de corte – que serão distribuídas ao longo do ano para cerca de 200 agricultores faxinalenses.

Conforme o titular da pasta, Gilceu Casarin, cada comunidade possui uma pessoa que é encarregada de fazer as inseminações e armazenar os materiais necessários para o procedimento. Além disso, a Secretaria conta com um médico veterinário para dar suporte aos criadores, na aplicação de vacinas, castrações e atendimento de doenças, urgências e emergências.

A família do agricultor Bruno Somavilla trabalha com gado leiteiro há duas gerações e, atualmente possui cerca de 80 vacas na propriedade, localizada na Linha São Luiz. Para ele, a ajuda da Prefeitura é importante para o aumento da produtividade e da qualidade do rebanho. “É uma via de mão dupla, porque se nós conseguimos produzir mais, também aumenta o retorno para o Município”, afirma. A produção mensal na propriedade é de aproximadamente 30 mil litros de leite, que são recolhidos pela Camnpal e entregues à Dália Alimentos, em Encantado.

O casal Nilda e Alcemar Stefanello, mesmo aposentados, seguem com a criação de gado leiteiro na propriedade, situada também na Linha São Luiz. Há cerca de 10 anos, eles profissionalizaram a atividade e hoje contam com um rebanho de aproximadamente 50 vacas, a maioria da raça holandesa. Segundo Nilda, o apoio da Prefeitura tem sido de grande ajuda desde que começaram a investir na produção de leite. “Nunca faltou sêmen e sempre tivemos sucesso nas inseminações. O resultado é um gado de qualidade e com alta produtividade”, declara. A propriedade rende cerca de 450 litros de leite por dia, que também são vendidos à Dália.

Mais informações sobre o programa podem ser obtidas na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Rua Sete de Setembro, 790 – Antigo Seminário) ou pelo telefone (55) 3263-3700.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno