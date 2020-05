Secretaria de Agricultura de Dona Francisca mantém frente de trabalho na abertura de bebedouros

Não bastasse a preocupação com a pandemia do Covid-19, o município de Dona Francisca também foi assolado diretamente, sendo os mais prejudicados os produtores rurais com a estiagem dos últimos meses.

Considerando a situação, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, intensificou os trabalhos para melhor atender as demandas dos produtores rurais.

Entre os trabalhos realizados, o secretário Anderson Baú relata que: “Realizaram-se aberturas e limpezas de, aproximadamente, 120 bebedouros e açudes no interior do município para o enfrentamento da estiagem que nos assolou nos meses anteriores, bem como o Estado. Assim como também foram realizados outros serviços que beneficiaram os nossos agricultores como é o caso de limpeza e abertura de valetas, limpeza de lavoura, terraplanagem, reforma de estrada, etc. Os serviços foram realizados em todas as localidades do município, beneficiando os produtores que solicitaram atendimento.”

O secretário informa aos produtores rurais que necessitarem de serviços por meio da Patrulha Agrícola, que devem fazer o agendamento junto a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente pelo telefone (55) 3268-1578, ramal:218 ou presencial levando em consideração as recomendações do Decretos Municipais nº 047/2020 e 051/2020, tendo como horário de atendimento das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca