Secretaria da Saúde e Assistência Social de São joão do Polêsine recebe veículo 0 km

Na última sexta-feira, dia 15, foi entregue para a Prefeitura de São João do Polêsine um automóvel Fiat Cronos 0 km. Ato de entrega ocorreu em frente à sede do Poder Executivo polesinense.

O veículo foi adquirido ao valor de R$ 93.500,00 por meio de recursos financeiros de emenda parlamentar destinados pelo deputado estadual e atual secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel. O automóvel ficará disponível para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Entrega ocorreu na presença do secretário Beto, do prefeito de São João do Polêsine, Matione Sonego, e da secretária municipal da Saúde e Assistência Social, Cíntia Rosso, além de outros secretários e servidores municipais.