Secretaria da Saúde e Assistência Social de Nova Palma com novo veículo

Foto: Prefeitura de Nova Palma

No início deste mês de outubro a Prefeitura de Nova Palma adquiriu um veículo 0 km destinado para a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social.

Trata-se de um Spin adquirida com recurso de emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil do deputado federal Giovani Feltes, por meio do vereador Giovani de Pelegrin, com contrapartida do município de R$ 32.990,00 de recursos próprios.

Durante o ato de entrega do veículo esteve presente o prefeito André Rossato, a secretária municipal de Saúde e Assistência Social Kelli Cancian, a coordenadora da Assistência Social Sandra Pippi e o vereador Giovani de Pelegrin, além do representante da empresa que foi adquirido o veículo.