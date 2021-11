Secretaria da Saúde de Restinga Sêca promove ações do Novembro Azul

Durante esta semana, de 16 a 19 de novembro, a Secretaria da Saúde de Restinga Sêca está promovendo ações do Novembro Azul, campanha de prevenção ao câncer de Próstata.

Segundo a Prefeitura, os homens que acessarem a Secretaria Municipal de Saúde receberão orientações sobre a saúde do homem. Já as Unidades de Saúde seguem o seguinte cronograma:

POSTO DE SAÚDE CENTRAL – 20 de novembro

Das 8h às 12h – Agendar com antecedência pelo telefone (55) 3261.1005

Solicitação de exame PSA gratuito. Teste de Hepatite B e C; aferição de pressão arterial; teste de glicemia (HGT), avaliação odontológica.

ESF URBANO – SÃO LUIZ – 20 de novembro

Atendimento da 8h às 12h – agendar com as Agentes Comunitárias de Saúde ou na Recepção da Unidade.

– Orientações de odontologia com distribuição de kits odontológicos; orientações sobre câncer de próstata; verificação de HGT e PA; solicitação de exames

UBS BELA VISTA – 20 de novembro

Das 8h as 16h30min – Agendar com antecedência na Unidade

Será ofertado:

– Consulta de Enfermagem com requisição de exames de rotina e PSA; Avaliação antropométrica e informações gerais de saúde

– Orientação sobre DM e HAS com conteúdo sobre alimentação, atividade física e rotinas de cuidados com a saúde; verificação de PA e HGT em Diabéticos.

HOSPITAL DE CARIDADE SÃO FRANCISCO

O Hospital de Caridade São Francisco ofertará durante todo o mês de novembro uma promoção para a realização de Ultrassonografia de Próstata, pelo valor de R$ 65,00.

Não há necessidade de requisição médica para realização do exame. Somente agendar pelo telefone (55) 3261-1053.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca