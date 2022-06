Secretaria da Saúde de Paraíso do Sul inicia projeto “Cine saúde”

No último dia 1º de junho foi realizada a primeira atividade do projeto “Cine saúde” em Paraíso do Sul. A atividade ocorreu na Escola Carlos Altermann, na comunidade de Mangueirinha, e foi organizada por Juliane Machado, secretária municipal da Saúde; Aldir Guimarães Dias, médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF); e Alessandra Moreira e Silva, psicóloga.

O trabalho tem como objetivo discutir temáticas relevantes relacionadas à saúde e a diversidades sociais a fim de trabalhar na promoção da saúde, na prevenção de doenças, agravos e na melhoria da qualidade de vida. Propõe-se, por meio da exposição de filmes, propiciar a discussão e reflexão sobre alguns assuntos como bulliyng, sexualidade, inclusão social, dependência química, depressão, entre outros. Neste primeiro encontro foi apresentado o filme “O extraordinário”.

Inicialmente será realizada essa atividade em algumas escolas do município tendo como público-alvo crianças e adolescentes, mas a ideia é de expandir esse projeto para que a comunidade em geral também possa vir a participar.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul