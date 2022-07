Secretaria da Saúde de Faxinal do Soturno recebe nova van para o transporte de pacientes

O município de Faxinal do Soturno adquiriu um novo veículo para a frota da Secretaria Municipal de Saúde. A van, da Mercedes Benz, foi entregue na manhã desta quarta-feira, dia 27.

Durante o ato de entrega estava presente o prefeito Clovis Alberto Montagner, o vice-prefeito e também secretário municipal de Saúde, Lourenço Domingos Moro, representantes da Mercedes Benz e servidoras da Secretaria Municipal de Saúde. O valor do investimento foi de R$ 281.200,00, com recursos próprios do município.

De acordo com o vice-prefeito e secretário, o veículo, que tem capacidade para transportar até 15 passageiros, beneficiará a comunidade faxinalense, especialmente aquelas pessoas que necessitam de atendimento em outros municípios. Além disso, a nova van proporcionará mais conforto, segurança e agilidade no transporte dos pacientes.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno