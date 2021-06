Secretaria da Saúde de Faxinal do Soturno inicia nova etapa de vacinação contra a Covid-19

A partir desta semana, a Secretaria Municipal de Saúde vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 para militares, profissionais do transporte, limpeza urbana e coleta de lixo, indústria e construção civil. A imunização será realizada mediante agendamento prévio, que deve ser feito no Posto de Saúde da Sede ou no Posto de Saúde de Santos Anjos, presencialmente ou por telefone: 3263-2572, 3263-2544 e 9 9724-0455 (Sede) e 3263-2414 (Santos Anjos).

Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e documento que comprove a vinculação com o serviço, como declaração da empresa, carteira de trabalho, contracheque ou crachá funcional. Conforme o vice-prefeito e secretário de Saúde Lourenço Domingos Moro, as indústrias e as construtoras também podem encaminhar à Secretaria uma lista dos funcionários e agendar a aplicação da vacina na própria sede da empresa. O telefone para contato é o 3263-2394.

Confira o público-alvo:

– Forças Armadas: membros ativos da Marinha, Exército ou Aeronáutica;

– Trabalhadores de transporte coletivo: motoristas e cobradores de transporte coletivo rodoviário de passageiros e de longo curso;

– Caminhoneiros e trabalhadores de transporte: motoristas de transporte rodoviário de cargas e funcionários das empresas de navegação, companhias aéreas, metroviárias de passageiros e de cargas e trabalhadores portuários;

– Trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: trabalhadores que atuam na limpeza urbana, no manejo de resíduos sólidos e na coleta seletiva;

– Trabalhadores industriais e construção civil: trabalhadores da indústria e da construção civil.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno