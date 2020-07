Secretaria da Saúde de Faxinal do Soturno adquire van para o transporte de pacientes

Os pacientes de Faxinal do Soturno que se utilizam do transporte da Secretaria Municipal da Saúde para consultas, exames e tratamento médico em Santa Maria vão contar com mais conforto para as viagens. Foi adquirida uma nova van Mercedes Benz, de 21 lugares, para reforçar a frota de veículos da Saúde. O investimento é de R$ 214 mil, por meio de financiamento no Banco do Brasil, aprovado pela Câmara de Vereadores.

O veículo já está emplacado e a documentação deve chegar no decorrer desta semana, autorizando a circulação.

Conforme a Secretaria de Saúde, diariamente são feitas duas viagens para Santa Maria, uma no turno da manhã e a outra à tarde, sempre com 15 a 20 pacientes. Em comparação com o micro-ônibus que faz o transporte atualmente, a van, modelo Sprinter é mais leve, econômica e de fácil deslocamento dentro do perímetro urbano, além de possuir sistema de ar-condicionado, oferecendo mais conforto aos pacientes, principalmente nos dias mais quentes.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno