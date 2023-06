Secretaria da Saúde de Agudo recebe veículo 0 km para ações de vigilância

A saúde de Agudo está mais fortalecida no combate à dengue. Na última sexta-feira, dia 2, o município recebeu um veículo Renault Duster zero quilômetro para auxiliar nas atividades de vigilância em saúde.

O prefeito de Agudo, Luís Henrique Kittel, e a secretária municipal de Saúde, Graciela Barchet, participaram do ato e realizaram a entrega do veículo ao setor de vigilância. “Agradecemos a parceria para a compra deste carro, que proporcionará maior agilidade e eficiência para a nossa vigilância em saúde”, destacou Kittel.

“Com o carro será possível intensificar as ações de prevenção, identificação e controle dos focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus”, reiterou a secretária Graciela.

A vigilância em saúde de Agudo desempenha um papel na promoção da qualidade de vida e na prevenção de surtos e epidemias. Através de ações educativas, vistorias em imóveis, aplicação de larvicidas e realização de testes, é possível identificar precocemente os casos suspeitos e adotar medidas de controle, evitando a propagação dessas doenças. “Depois de seis anos trabalhando na vigilância em saúde, agora temos um veículo para dar melhores condições ao nosso trabalho”, disse Izabel, vereadora e coordenadora do setor de vigilância em saúde.

O novo veículo foi adquirido com recursos encaminhados através de emenda parlamentar do deputado federal Giovane Feltes, em articulação da vereadora Izabel e Prefeitura de Agudo. No ato, o deputado foi representado pelo assessor Gardel.

Fonte: Prefeitura de Agudo