Secretaria da Saúde de Agudo promoveu ações de fiscalização e conscientização

Com foco na prevenção e o clima propício de verão, a Secretaria de Saúde de Agudo, por meio do Setor de Combate a Endemias, está promovendo ações de prevenção e controle do mosquito Aedes Aegypt. O inseto é o transmissor dos vírus da dengue, da zika e da chikungunya, sendo preciso eliminá-lo para o controle de casos dessas doenças.

As ações acontecem em conjunto com os Agentes Comunitários de Saúde da ESF Tia Laurinha, por meio do Programa LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes Aegypti), que tem como objetivo identificar as áreas da cidade com maior proporção/ocorrência de focos do mosquito e os criadouros predominantes.

O foco das atividades realizadas consistiu no mapeamento de pontos de possível proliferação, visitas domiciliares preventivas, inspeção a pontos estratégicos e na distribuição de folders educativos sobre o assunto.

Conforme a Coordenadora do Setor, Izabel Lamaison, é essencial que a população cuide e esteja consciente, pois se trata de uma parceria para combater à dengue e outras doenças.

O Setor de Combater a Endemias de Agudo ainda faz o pedido que a população mantenha os cuidados, por meio de limpeza de pontos de retenção de água que podem favorecer a proliferação do mosquito transmissor dos vírus da Dengue, Zika e Chikungunya.

