Secretaria da Educação de Restinga Sêca realiza entrega de material pedagógico

A Secretaria da Educação de Restinga Sêca está realizando neste início de ano letivo a entrega do material pedagógico que será utilizado nas aulas das escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

O material didático do Sistema de Ensino SIM, da Editora FTD, contempla a melhoria do processo de ensino e aprendizagem do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental.

Professores e estudantes receberão, gratuitamente, um kit contendo cadernos pedagógicos, livros, livros de literatura, caderno de redação, material complementar, entre outros, para auxiliar no ensino e aprendizagem.

São materiais que contemplam o desenvolvimento de novas competências e habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que irão contribuir com a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do município para que os estudantes desenvolvam atitudes e valores significativos para viver em sociedade.

A Secretaria Municipal de Educação entende que os estudantes da Rede Municipal de Ensino têm o direito de receber uma educação de qualidade, semelhante aos estudantes que frequentam escolas particulares.

