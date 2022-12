Secretaria da Educação de Restinga Sêca é contemplada com livros do Itaú Social

A Secretaria da Educação de Restinga Sêca foi contemplada nesta semana com 650 kits, contendo dois livros em cada, do Programa “Leia com uma criança” do programa de incentivo à leitura do Itaú Social.

Para ser contemplada com os livros, a secretaria participou do edital do programa, respondendo questões de monitoramento, dados cadastrais e do perfil do público infantil atendido pelas escolas municipais, bem como com propostas de atividades de leitura a serem realizadas.

Nesse sentido, Restinga Sêca atendeu aos critérios de priorização do programa e recebeu os kits, que serão entregues aos estudantes dos Anos Iniciais no início do ano letivo de 2023.

A Secretaria Municipal de Educação, promovendo o acesso à leitura de qualidade e oportunizando com que as crianças iniciem a construção de uma mini biblioteca em suas casas, entregou neste ano nove livros para cada estudante do 1° ao 5° Ano: quatro livros literários no material didático do Sistema de Ensino SIM-FTD, dois livros literários do Geoparque Quarta Colônia e três gibis da Feira do Livro: Thomas Machado, Luiza Barbosa e Gujo Teixeira.