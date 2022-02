Secretaria da Educação de Restinga Sêca divulga as datas do início do ano letivo

Secretária Silvia Mohr reunida com as equipes diretivas nesta semana

A Secretaria da Educação de Restinga Sêca divulgou nesta semana as datas do início do ano letivo de 2022 da Rede Municipal de Ensino.

Conforme a secretária Silvia Mohr, as atividades para a Educação Infantil (creche) iniciarão na próxima segunda-feira, dia 14. Já para o Ensino Fundamental o início das aulas será no dia 21 de fevereiro.

Como preparativo para o início das atividades, a secretaria já está realizando reuniões com as equipes diretivas para apresentar as mudanças e orientações a serem implementadas neste ano. Além disso, está confirmado para os dias 17 e 18 de fevereiro a formação dos professores em local e horário a ser definido nos próximos dias.

Uniformes

Uma das novidades para o retorno das aulas neste ano será a implementação do uso de uniformes escolares nos estudantes.

Cada aluno, desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, terá um kit com calça, agasalho, camisetas, calção, meia e tênis. Para isso, nestes primeiros dias de aula será realizado o trabalho de produção e, em março, a distribuição dos kits.

Sobre como irá funcionar todo o processo de uso e reposição dos uniformes a secretária Silvia irá detalhar posteriormente para a comunidade, pois várias novidades serão colocadas em prática neste processo.