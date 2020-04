Secretaria da Educação de Paraíso do Sul distribui kits de alimentos da merenda escolar em estoque

A Prefeitura de Paraíso do Sul, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC, decidiu distribuir os gêneros alimentícios em estoque adquiridos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e recurso livre da Prefeitura para alimentação escolar, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica em situação de vulnerabilidade social. Com base na Lei nº13987/20, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública no município de Paraíso do Sul.

Sendo assim, foi solicitada aos diretores das escolas municipais uma listagem de alunos para serem encaminhados kits de alimentos da merenda escolar. Cada diretor encaminhou a listagem, totalizando 89 alunos.

As nutricionistas responsáveis pela alimentação escolar realizaram a montagem dos kits juntamente com o Conselho de Alimentação Escolar – CAE e a equipe da SMEC, os quais foram entregues às direções que então chamaram os pais ou responsáveis na escola para receberem os referidos kits. A entrega ocorreu no último dia 14.

Além disso, os pais receberam orientações de higienização das mãos e os alimentos recebidos e foi solicitado que os diretores tivessem o cuidado na hora da entrega para evitar aglomerações.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul