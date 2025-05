Secretaria da Educação de Nova Palma promoveu a “Parada Pedagógica”

No dia 23 de abril, a Secretaria de Educação de Nova Palma realizou a Parada Pedagógica, evento destinado à formação dos professores, gestores escolares e membros da equipe técnica. As atividades ocorreram simultaneamente na Câmara de Vereadores de Nova Palma, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cândida Zasso e na Câmara de vereadores de Faxinal do Soturno.

Na sede do Poder Legislativo ocorreu a apresentação e o treinamento do sistema digital para a gestão escolar. O programador e analista de sistemas Marcelo Maboni Hoppen conduziu a formação do sistema Educar, detalhando as funcionalidades da plataforma, que possibilitará o registro do diário de classe de forma online, assim como, a emissão de certificados e históricos escolares, notas e pareceres, entre outros recursos. O objetivo é inovar os processos administrativos e pedagógicos nas instituições de ensino da rede municipal.

Por sua vez, os professores reunidos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cândida Zasso receberam uma assessoria do Programa A União Faz a Vida da Sicredi. Essa formação teve como foco o planejamento de projetos pedagógicos, a organização da gestão nas escolas envolvidas e o compromisso com práticas educativas colaborativas e de impacto social.

Além disso, um grupo de professoras participou do encontro do LEEI (Leitura e Escrita na Educação Infantil), promovido no âmbito do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A formação teve como foco o fortalecimento das práticas pedagógicas voltadas à alfabetização na educação infantil, abordando estratégias de leitura, escrita e desenvolvimento da linguagem nos primeiros anos da infância.

