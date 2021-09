Secretaria da Educação de Nova Palma inicia o projeto “A magia da literatura infantil”

O projeto “A Magia da Literatura Infantil: construindo saberes e aprendendo a diversidade cultural” da Secretaria de Educação de Nova Palma teve o inicío neste mês de setembro. Por meio de atividades sócio-culturais, serão desenvolvidas diversas ações por atores, escritores e contadores de histórias com a utilização de diversas linguagens.

A atividade atua prioritariamente junto ao público de alunos da comunidade escolar, dinamizando dessa forma a interação com a leitura, cultura, aproximação e aceitação do eu. A Escola Municipal de Educação Infantil Aquarela será a primeira a aplicar as ações do projeto. Para isso, as professoras receberam duas caixas com 21 livros tratando da aceitação do ser humano e suas diversidades culturais.

Com o projeto apresentado por Marcia Mayer, coordenadora da Secretaria Municipal da Educação, entre as atividades desenvolvidas estão oficinas, teatro, Circuito da Leitura, Sarau Poético, arte e dança.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma