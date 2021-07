Secretaria da Educação de Nova Palma é parceira do projeto “Estamos Juntos”

Foi assinada e oficializada neste mês a assinatura do Termo de Cooperação para realização do projeto “Estamos Juntos” da Fundação Antonio Meneghetti, localizada no Recanto Maestro, em Restinga Sêca, com a Secretaria de Educação de Nova Palma.

A ação consiste em ofertar apoio técnico, pedagógico e humano às escolas e professores da região que necessitam adaptar-se às tecnologias da informação e comunicação, além de levar uma formação contínua pautada na cultura humanista.

As atividades de formação de professores ocorrerão por 11 meses, além de apoio tecnológico prestado pela instituição para a Secretaria de Educação de Nova Palma. Em contrapartida, as escolas deverão incentivar os professores e alunos a participar e apresentar trabalhos durante o ano letivo.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma