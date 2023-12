Secretaria da Educação de Faxinal do Soturno promove evento de encerramento do Ano Letivo

Na manhã da última sexta-feira, dia 22, aconteceu uma confraternização de encerramento do Ano Letivo das atividades da Secretaria da Educação de Faxinal do Soturno.

A Secretária Simone Cancian Stieler reuniu as professoras e demais servidores, na Câmara de Vereadores, para confraternizar com o encerramento das atividades do ano de 2023. Na ocasião, o prefeito Clovis Alberto Montagner reforçou a importância da escola e dos professores na formação dos alunos.

Durante o evento, a Secretária Simone convidou a todos a fazer uma reflexão neste final de ano ao exibir um vídeo: Ubuntu – Thiago Rodrigo. No vídeo fala-se sobre a palavra Ubuntu que surgiu no idioma Zulu e pode ser traduzida como “Eu sou porque nós somos”. O termo transmite um significado muito importante, de que todos os seres humanos formam uma parte inseparável do tecido que forma a humanidade, ou seja, o que cada um faz ou que deixa de fazer, tem consequências na vida dos demais.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno