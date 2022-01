Secretaria da Educação de Faxinal do Soturno irá fornecer material escolar para os alunos da rede municipal

O próximo semestre letivo só deve iniciar no final de fevereiro, mas a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno já está preparando o kit de material escolar para as mais de 460 crianças matriculadas na rede municipal de ensino.

Ao todo, 11 itens compõem o kit: mochila, caderno, lápis de cor, canetinhas, lápis, borracha, apontador, cola, régua, além de bermuda e camiseta do uniforme escolar.

A entrega do kit deve ocorrer no início das aulas, que está previsto para o dia 21 de fevereiro para crianças entre 6 meses e 12 anos de idade.

Para a secretária municipal da Educação, Cultura e Desporto, Simone Cancian Stieler, o material escolar é fundamental para que as crianças possam desenvolver as atividades em sala de aula e, assim, contribuir no processo de aprendizagem de cada aluno.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno