Secretaria da Educação de Faxinal do Soturno entrega laboratórios móveis de informática para as escolas

A Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno realizou, na tarde da terça-feira, 10 de maio, a entrega de dois laboratórios móveis de informática, um na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Freire e outro na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia. A entrega foi realizada pelo prefeito Clovis Alberto Montagner e pela Secretária da Educação Simone Cancian Stieler.

O laboratório é composto por um gabinete de recarga móvel e Chromebooks, que são computadores portáteis desenvolvidos pelo Google apropriados para a educação, pois possuem bateria com maior autonomia, resistência a impactos e atendem aos comandos de forma mais rápida.

Ao todo, foram entregues 40 Chromebooks para uso dos alunos durante as atividades propostas em sala de aula. O valor do investimento realizado pelo Município com recursos próprios foi de R$ 73.542,00.

Para a secretária da Educação Simone Cancian Stieler, a tecnologia está sendo utilizada nas escolas pra contribuir ainda mais para a aprendizagem dos alunos, possibilitando a melhoria na qualidade de ensino através da inclusão tecnológica.

Além dos laboratórios móveis, foram entregues seis Notebooks novos, três para professoras da Escola Municipal de Educação Infantil Beija-Flor, dois para o Projeto Ciranda e um para a Secretaria da Educação. Os equipamentos disponibilizados para as docentes são utilizados no planejamento e execução de atividades.

