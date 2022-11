Secretaria da Educação de Dona Francisca promove “Curso de capacitação para manipuladores de alimentos”

Nesta quarta-feira, dia 16, foi realizado na Câmara de Vereadores de Dona Francisca o curso de “Capacitação para Manipuladores de Alimentos”. A ação teve como objetivo a formação em boas práticas e higiene na manipulação de alimentos e as mudanças trazidas pela Resolução nº 6, de 8 de maio de 2020 que proíbe o uso de açúcar nas creches e de alimentos ultraprocessados no ambiente escolar. O objetivo dessas modificações é retirar alimentos de baixo valor nutricional, visando à prevenção da obesidade e de doenças, à promoção da saúde e à construção de hábitos alimentares mais saudáveis no ambiente escolar.

A capacitação também abordou temas como higiene pessoal, higiene de alimentos, utensílios e ambiente de trabalho, redução do desperdício, além das mudanças trazidas pela nova legislação, visando fornecer uma alimentação adequada, saudável, segura e de acordo com as exigências.

O curso foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da nutricionista de Dona Francisca, Caroline Giuliani, em parceria com as extensionistas da Emater, a nutricionista Andriele Wansing, e a Tecnóloga em Alimentos, Aline Suertegaray.

Na oportunidade, estiveram presentes os manipuladores de alimentos das escolas do município e do estado, direção escolar, supervisora da merenda escolar, secretária de Educação, Fiscal Sanitário municipal, Emater e membros do Conselho de Alimentação Escolar.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca