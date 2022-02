Secretaria da Educação de Dona Francisca com novo ônibus escolar

A Prefeitura de Dona Francisca, por meio da Secretaria Municipal da Educação, adquiriu nesta segunda-feira, dia 31, um novo ônibus escolar para suprir a demanda no transporte dos alunos da rede pública de ensino.

O novo ônibus, com capacidade de 59 lugares, estará em operação em breve, com o início do ano letivo, garantindo a oferta de transporte escolar aos alunos, dando mais conforto e segurança aos estudantes.

Segundo a Prefeitura, a Administração Municipal está cumprindo o seu papel de investir na gestão educacional, fomentando o desenvolvimento e a valorização dos profissionais de serviços do apoio escolar.

Segundo a prefeita em exercício, Marizanda Schio, é uma satisfação entregar um veículo novo e com acessibilidade, o que irá facilitar o deslocamento dos alunos, pois todo trabalho e esforço que a administração vem realizando são justificados em momentos como esse, aonde melhorias são entregues à população. Essa conquista é um conjunto de ações que sempre visou o desenvolvimento da educação.

Com informações da Prefeitura de Dona Francisca.