Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Faxinal do Soturno entrega botijão de Nitrogênio para armazenamento de sêmen

Com o objetivo de incentivar o melhoramento da qualidade genética do rebanho e aumentar a produtividade nas propriedades rurais, a equipe da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Faxinal do Soturno realizou na quinta-feira, dia 1º, a entrega gratuita de um botijão de nitrogênio para armazenamento de sêmen bovino na comunidade da Linha Saxônia.

A entrega foi feita pelo Secretário Paulo Ricardo Marzari, pelo Veterinário e Diretor do Departamento de Pecuária Clademir Luiz Ermes (Tito) e pelo responsável pela inseminação na comunidade Gabriel Stona do Santos, além dos produtores rurais Odacir Vicente dos Santos e Marlene Stona.

Relação do material entregue durante o ano:

1.600 litros de nitrogênio líquido

360 doses de sêmen Holandês

500 doses de sêmen Jersey

260 doses de sêmen Red Angus/Bradford/Senepol

60 unidades de bainha

60 unidades de luva

As quantidades correspondem ao total a ser abastecido durante os 12 meses do ano nos 15 botijões distribuídos em todas as comunidades.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno