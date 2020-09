Secretaria da Agricultura de Faxinal do Soturno repassa óleo saturado à associação restinguense

A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Faxinal do Soturno repassou 800 litros de óleo saturado para a Associação Solidária “Força no Braço”, de Restinga Sêca. O material foi recolhido na tarde de quarta-feira, dia 23 de setembro.

Conforme Gilnei Vargas, coordenador da central de triagem de materiais recicláveis da Prefeitura restinguense, que presta apoio à entidade, cerca de 20 famílias participam da associação e obtém o sustento por meio da reciclagem. O óleo de cozinha saturado é utilizado para fazer sabão, necessário para a lavagem dos recicláveis e parte é vendida para a empresa Faros Indústria de Farinha de Ossos Ltda., de Cruzeiro do Sul, tendo o valor revertido aos associados da “Força no Braço”.

Em Faxinal do Soturno, o óleo de cozinha saturado é recolhido em diversos pontos de coleta, distribuídos em todos os postos de combustível e no supermercado da Camnpal. Posteriormente, fica armazenado no depósito junto ao Horto Municipal, até ser destinado à associação beneficente.