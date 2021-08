Secretaria da Agricultura de Faxinal do Soturno entrega duas balanças de gado

Na última quinta-feira, dia 29, a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Faxinal do Soturno entregou duas balanças para gado nas comunidades de Novo Treviso e Linha Colonial. Os equipamentos possuem capacidade para pesar até 1.500 quilos e foram adquiridos com recursos próprios do município, totalizando R$ 23.400,00.

As balanças foram entregues pela empresa AdabeBoeck Rural, de Cachoeira do Sul. O proprietário Sandro Boeck fez a entrega técnica dos equipamentos, explicando sobre o funcionamento e manutenção. Na comunidade de Novo Treviso a balança foi instalada na propriedade de Márcio Vendrame e irá atender 17 famílias. Já na Linha Colonial o local escolhido foi a propriedade de Dirceu Trevisan e 15 famílias farão uso do equipamento.

O secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Gilceu Casarin, acompanhou as entregas e destaca a importância das balanças para as duas comunidades. “O gado está cada vez mais valorizado e, pesar os animais, seja na compra ou na venda, é fundamental para que os agricultores possam fazer bons negócios”, completa.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno