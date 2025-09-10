Sebrae RS promove palestras gratuitas para empreendedores em Restinga Sêca e São João do Polêsine

Nesta quinta-feira, dia 11, o Sebrae RS, em parceria com as Salas do Empreendedor, realizará uma programação especial de capacitação voltada a Microempreendedores Individuais (MEIs) e pequenos negócios da região. As atividades são gratuitas e acontecem em Restinga Sêca e São João do Polêsine.

A agenda inicia às 13h30min, na Estação do Empreendedor de Restinga Sêca (Rua Balilla Barazzutti – Estação Férrea), com a palestra “Sensibilização do MEI”, ministrada por Jamile Silva, Assistente de Relacionamento com Clientes do Sebrae RS, que apresentará as vantagens de ser microempreendedor individual, além de esclarecer dúvidas sobre formalização, obrigações e benefícios. O encontro segue até as 15h.

Em seguida, das 15h30min às 17h, também na Estação Férrea, acontece o Bate-papo Empreendedor: Marketing para pequenos negócios, com Tatiane Vieira, Analista de Relacionamento com Clientes do Sebrae RS, trazendo estratégias práticas e insights para impulsionar as vendas e fortalecer a presença de mercado. A iniciativa é realizada pelo Sebrae RS em parceria com a Estação do Empreendedor de Restinga Sêca.

À noite, a programação chega a São João do Polêsine. Às 18h30min, na sede da Associação Comercial, Industrial, de Serviços, Agricultura e Turismo (Acisat), ocorre a palestra “Sensibilização do MEI”, com foco em orientações para quem deseja iniciar, regularizar ou fortalecer o seu negócio. As inscrições podem ser feitas diretamente na Acisat. A atividade é uma realização da Sala do Empreendedor de São João do Polêsine e da Secretaria Municipal da Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente.

Fonte: Sebrae RS