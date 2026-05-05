Sebrae RS abre inscrições gratuitas para missão empresarial à Feira Brasileira do Varejo

Estão abertas as inscrições para as missões empresariais organizadas pelo Sebrae RS que irão levar empreendedores e empresários de diferentes regiões do Rio Grande do Sul para a Feira Brasileira do Varejo (FBV) 2026, que acontece de 20 a 22 de maio, no Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre.

A missão empresarial de Santa Maria ocorre nos três dias de evento, com saída às 5h da Rodoviária. Já a missão da Quarta Colônia ocorre no dia 21 de maio, saindo às 5h de Nova Palma e paradas em Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Recanto do Maestro, Restinga Sêca e trevo de Agudo. O transporte é gratuito, retorna no mesmo dia e as inscrições podem ser feitas pelo site: https://conhecimento.sebraers.com.br/lp/fbv-e-sebrae-rs/

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso de micro e pequenos negócios do interior às principais tendências, inovações e oportunidades do varejo contemporâneo. A iniciativa mobiliza caravanas de diversas regiões do Estado, promovendo uma verdadeira integração do ecossistema empreendedor gaúcho. Um dos principais diferenciais da ação é que as inscrições são gratuitas, garantindo apoio de transporte aos participantes, facilitando o acesso de empreendedores ao evento, considerado um dos mais relevantes do setor na América Latina.

Em edições anteriores, a iniciativa já mobilizou dezenas de cidades e levou mais de 80 missões empresariais à feira, reforçando o papel do interior na construção de um varejo mais competitivo e inovador. São esperadas mais de 12 mil pessoas no encontro, sendo 4500 oriundas do Interior do Rio Grande do Sul.

A programação de conteúdo da FBV será distribuída em quatro palcos simultâneos: Negócios, Marketing e Vendas, Mão na Massa (com oficinas práticas) e Pequenos Gigantes (dedicado ao protagonismo dos pequenos negócios). A proposta parte do entendimento de que o varejo vive uma nova fase, marcada pela ampliação do diálogo entre marcas e consumidores. Os debates e palestras irão explorar como tecnologia, dados e inteligência artificial podem potencializar a escuta, a personalização e o relacionamento, sem perder de vista o fator humano.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes de peso como o da influenciadora Gue Oliveira, do empresário Facundo Guerra, do jornalista e podcaster Chico Felitti, do futurista dinamarquês Jesper Rhode, entre outros. Com foco em experiências concretas e aplicáveis, a Feira abordará temas como inovação, experiência do cliente, vendas, marketing, liderança, cultura organizacional e uso estratégico da informação, traduzindo o varejo conversacional em práticas reais que fortalecem conexões e geram valor ao longo de toda a jornada de consumo.

Os interessados em participar das missões empresariais podem entrar em contato pelo WhatsApp: wa.me/555596911552 As vagas são limitadas. Além disso, clientes Sebrae tem 50% de desconto nas inscrições para o evento: https://www.sympla.com.br/evento/fbv-feira-brasileira-do-varejo-2026/3228595?d=SEBRAERS50OFF

Fonte: Sebrae