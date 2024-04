Sebrae e Prefeitura de Paraíso do Sul promoveram palestra: “O poder da ação”

Ocorreu na noite da última terça-feira, dia 9, no Centro do Idoso de Paraíso do Sul, a palestra denominada: “O poder da ação”. Evento foi promovido em parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Prefeitura de Paraíso do Sul.

O encontro gratuito foi destinado aos empreendedores com o objetivo de inspirar e unir os comerciantes paraisense. Na ocasião objetivou-se também alcançar estratégias para resultados coletivos mais satisfatórios, buscando o sucesso coletivo e o desenvolvimento do comércio e economia.

Ao final do evento, discutiu-se também a criação de uma entidade denominada Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Paraíso do Sul (Acispa), com a identificação de voluntários para integrarem a diretoria.

Com informações da Prefeitura de Paraíso do Sul.