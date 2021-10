“Saúde Ambiental” é tema de plantio de árvores nativas em Ivorá

Às 14h do próximo dia 16, o município de Ivorá realizará o terceiro plantio de árvores nativas no Bosque da Memória Mira-Serra. Localizado no Parque Natural Municipal Monte Grappa, o local une a beleza cênica com a religiosidade propiciada pela Via Sacra e capela em homenagem a Nossa Senhora Della Guardia, trazida da Itália em 1943.

“Saúde Ambiental” é o tema do plantio com espécies nativas em alusão ao Dia das Áreas Protegidas, quando também serão homenageadas as vítimas da Covid-19, os profissionais da saúde, além da biodiversidade impactada durante a pandemia.

O Bosque da Memória Mira-Serra resulta da parceria entre Ivorá, o Núcleo de Estudos de Áreas Protegidas (Neap) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o Instituto Mira-Serra.

A campanha “Bosques da Memória”, promovida pelo CN RBMA, RMA e Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, entre outras entidades, marca o início da década de restauração de sistemas 2021/2030, declarada pela Organização das Nações Unidas (Onu).

Informações adicionais podem ser obtidas em http://miraserra.org.br/index.php/2021/05/04/ivora-implementa-seu-bosque-da-memoria/

Contato: Edicléia Cherobini/ Prefeitura de Ivorá pelo fone (55) 3267 1100 Ramal 207.

Fonte: Prefeitura de Ivorá