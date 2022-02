Sargento Lencina deixa o comando da Brigada Militar de Formigueiro

Na semana passada, o comandante da Brigada Militar de Formigueiro, o sargento Willy Wander da Silva Lencina, confirmou que será transferido para Santa Maria, cidade que estava lotado antes de atuar em Formigueiro. Ele será substituído pelo sargento José Everaldo Souza de Oliveira que conhece o município e integra o efetivo desde dezembro do ano passado.

Questionado pelo Terra Fofa Online, site de notícias de Formigueiro, sobre uma avaliação do trabalho realizado em Formigueiro, o sargento Lencina respondeu:

“Chegamos em Formigueiro com a missão de fazer algumas mudanças operacionais e administrativas. Graças ao apoio da comunidade, que sempre esteve lado a lado com a Brigada Militar, conseguimos alcançar nossos objetivos.

A Brigada Militar em Formigueiro passava por alguns problemas internos, mas com o apoio do efetivo e do Comando da Brigada conseguimos resolver, assim voltando a ser a Brigada Militar que a comunidade formigueirense merece.

Tenho certeza que o trabalho continuará cada vez melhor, pois o sargento Everaldo é um Policial comprometido e chega com ideias novas para melhorar cada vez mais a segurança pública de Formigueiro com a comunidade.

E, por fim, agradeço a todos que participaram de uma forma ou de outra para essa mudança que realizamos na Brigada Militar em Formigueiro e me coloco a disposição da comunidade formigueirense, mas agora na cidade de Santa Maria”

Fonte: Terra Fofa Online