São João do Polêsine: Vigilância Ambiental realiza ações de prevenção ao Aedes Aegypti nas escolas municipais

Nesta quarta-feira, dia 9, a Secretaria da Saúde de São João do Polêsine, por meio da Vigilância Ambiental, juntamente com a Secretaria Municipal da Educação, realizaram ações de prevenção e promoção da saúde no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Com atividades realizadas nas escolas municipais, a Agente de Combate a Endemias, Franciele Naidon, desenvolveu atividades lúdicas para as crianças com o objetivo de facilitar o entendimento, trabalhando a conscientização e compromisso de cada um no combate ao vetor causador da Dengue, Zika e Chikungunya.

As ações foram desenvolvidas nas escolas La Salle, Beija Flor, Recanto dos Sonhos e Pedro Paulo Pradella.

Fonte: Secretaria da Saúde de São João do Polêsine