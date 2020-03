São João do Polêsine também declara estado de calamidade devido coronavírus

A exemplo de outros municípios da região, São João do Polêsine também publicou decreto na tarde desta sexta-feira, dia 20, decretando estado de calamidade pública, no município de São João do Polêsine, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus (COVID-19), por período de 15 dias.

Entre as medidas está determinação do fechamento de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, à exceção de:

– farmácias;

– clínicas de atendimento na área da saúde;

– mercados e supermercados;

– restaurantes, bares, padarias e lancherias;

– postos de combustíveis, borracharias e oficinas mecânicas;

– agropecuárias e demais estabelecimentos de venda de produtos animais;

– bancos e instituições financeiras.

Fonte: Prefeitura de São João do Polêsine