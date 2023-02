São João do Polêsine sediará palestra de sensibilização do Programa de Turismo Rural do Senar

Com o objetivo de despertar o interesse da comunidade para o tema é que será realizado no próximo dia 6 de março, em São João do Polêsine, o evento: Turismo Rural – Programa de Turismo Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Atividade ocorrerá na Câmara de Vereadores, a partir das 14h, quando será realizada a palestra “Sensibilização do Programa de Turismo Rural”. Evento é destinado, preferencialmente, aos moradores de São João do Polêsine, porém moradores da região também poderão participar. A partir deste primeiro encontro de sensibilização é que será ofertado, posteriormente, o curso de Turismo Rural no município.

Evento é uma promoção do Senar, com apoio da Prefeitura de São João do Polêsine, Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais.