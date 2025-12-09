São João do Polêsine sediará o evento: Reconstrução, Resiliência e Investimentos na Quarta Colônia

Ocorre nesta quinta-feira, dia 11, iniciando às 16h30min, na Câmara de Vereadores de São João do Polêsine (foto), o evento: Reconstrução, Resiliência e Investimentos na Quarta Colônia. Ação tem o objetivo de debater sobre as vulnerabilidades do território e planejar o futuro da região.

O encontro inaugura um ciclo de planejamento estratégico de longo prazo, promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Emater e instituições federais.

Atividade terá a presença de renomados palestrantes de diversos segmentos públicos e privados ligados à agricultura, meio ambiente, turismo e desenvolvimento regional.

PROGRAMAÇÃO

– Abertura

– Palestra Institucional – Tiago Marquezam, vice-reitor eleito da UFSM

– Palestra – Nelton Miguel Friedrich – Diretor do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas e Planejamento em Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

– Apresentação Emater – Extensão rural e ações na região

– Projeto Conservacionista – Jean Minella, professor da UFSM (Diagnóstico, técnicas conservacionistas, unidades demonstrativas, modelagem e monitoramento, metas e indicadores, Payback e ganhos econômicos, e bacia-escola Soturno).

– Intervalo

– Projeto de Barragens – Daniel Piccilli, professor da UFSM (Necessidade de armazenamento para segurança hídrica e amortecimento de cheiras), Barragem do Arroio Melo e Barragem no Rio Soturno.

– Debate com os palestrantes

– Encerramento (Síntese das ações estratégicas e próximos passos de implementação 2026).