São João do Polêsine sediará a Caminhada Internacional na Natureza

Foto: Prefeitura de São João do Polêsine

Está agendada para o dia 26 de outubro, a partir das 7h, em São João do Polêsine, a “Caminhada Internacional na Natureza — Entre vales e montanhas: nos passos de João”. Evento irá celebrar a beleza rural, a cultura italiana e a espiritualidade do caminho percorrido pelo Diácono João Luiz Pozzobon.

Promovido em parceria entre a Prefeitura de São João do Polêsine, Emater/Ascar e Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), serão 12,8 quilômetros percorridos entre estradas e trilhas, quando o ponto de partida será na Praça Diácono João Luiz Pozzobon. Ao longo do percurso haverá três pontos de apoio com banheiros e ambulância.

Durante o trajeto, os participantes vivenciarão a serenidade dos vales e montanhas do município polesinense, passando por trechos históricos e espirituais que guardam a memória das peregrinações de João Luiz Pozzobon, além da emblemática Estrada das Sete Porteiras e do capitel erguido pelos primeiros imigrantes italianos.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até o dia 24 de outubro pela internet. Organização oferece também café da manhã e almoço por adesão.



Clique AQUI para realizar a inscrição e obter mais informações.

