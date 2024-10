São João do Polêsine: Roda de conversa debate sobre Transtorno do Espectro Autista (Tea)

A Secretaria da Saúde e Assistência Social de São João do Polêsine promoveu na última sexta-feira, dia 4, uma roda de conversa com as psicólogas Daniela Araújo e Suelen Bratkowski, em parceria com a equipe do Programa Primeira Infância Melhor (Pim), por meio do Grupo Técnico Municipal (GTM), para discutir o Transtorno do Espectro Autista (Tea). O encontro teve como foco uma abordagem prática, com ênfase no manejo do distúrbio no dia a dia das famílias e profissionais de saúde.

Durante a roda de conversa, as psicólogas levaram informações sobre os principais sinais de autismo, métodos de intervenção precoce e como a inclusão e o apoio psicossocial podem transformar a vida de crianças diagnosticadas com Tea. Além disso, destacaram a importância de criar um ambiente acolhedor e adaptado às necessidades individuais de cada criança, favorecendo seu desenvolvimento integral.

A equipe do Pim compartilhou suas experiências em visitas domiciliares e acompanhamentos, discutindo estratégias que podem ser aplicadas em casa, no convívio familiar e na comunidade. Foram discutidos também os desafios enfrentados pelas famílias e a importância do suporte contínuo oferecido pela rede de saúde e assistência social.

Esse encontro faz parte das ações da Secretaria da Saúde e Assistência Social para ampliar o conhecimento sobre o Tea e oferecer suporte às famílias e cuidadores, reforçando o compromisso com a inclusão e o bem-estar das crianças e adolescentes do município.

Fonte: Secretaria da Saúde e Assistência Social